В Шереметьево жестоко избили водителя такси

На территории столичного аэропорта Шереметьево сотрудник службы безопасности напал на таксиста. Дерущихся мужчин разнял второй охранник, уточняет сайт "Подмосковье сегодня". Пресс-служба воздушной гавани пока оставила инцидент без комментариев.
Представители Главного управления МВД по Московской области подтвердили информацию о случившемся. На место происшествия выехали полицейские. Как передает РЕН ТВ, водитель такси отказался писать заявление и добавил, что не имеет никаких претензий к охраннику.
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