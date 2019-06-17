Страшный пожар в Москве унес жизни двух человек

В ночь на понедельник, 17 июня, в жилом доме на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил с 9 по 12 этажи. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали 15 человек, в том числе четырех детей.
После ликвидации возгорания пожарные обнаружили под завалами тела мужчины и женщины. Согласно предварительной версии, пламя распространилось из их квартиры. Точные причины и обстоятельства ЧП выясняются, передает "ТВ Центр".
Звезду похоронят рядом с родственником
Бешеная балерина начала оправдываться
Ведущая шокировала публику
Над головой пианистки сгущаются тучи
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Детей перестали нормально называть
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Где недорого отдохнуть летом?
Загадочные обьекты
Киркоров vs Майкл Джексон
Милые или дерзкие?
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Друг мужа хочет секса со мной
Срочно!
Засорились трубы.
Сделать ботокс
Веснушки это красиво?
Существует ли бумеранг?
его друзья не зовут меня на день рождения
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Работа в женском коллективе
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Секс нежданчик
Подруга простила парню измены
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение