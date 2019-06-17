На Урале сотрудницы МВД обвинили начальника в домогательствах

Заместителя главы отдела полиции "Чебаркульский" Рифа Биктимирова подозревают в домогательствах. Несколько сотрудниц ведомства написали на него заявление, возбуждено уголовное дело, передает "360".
Подробности пока не разглашаются. Если вина стража порядка будет доказана, он будет уволен по отрицательным мотивам. Служебная проверка выявила факты превышения им должностных полномочий.
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