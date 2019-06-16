В центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева в ночь на воскресенье прогремел взрыв. Со слов очевидцев, в нескольких домах выбило стекла. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.
Данные о пострадавших и жертвах уточняются. На месте работают правоохранители. Также прибыли несколько карет скорой помощи. По информации очевидцев, в районе ощущается сильный запах газа. Официального подтверждения этой информации нет.
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