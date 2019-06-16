Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем

Восемь человек стали жертвами чудовищного ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Там рассказали, что Ford Focus столкнулся лоб в лоб с Volkswagen Transporter на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск". Жертвами стали 8 человек, еще два пострадали. Одной из госпитализированных стала 10-летняя девочка. Предположительно установлено, что водитель Ford Focus не справился с управлением.
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