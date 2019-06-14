Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за дебошира

Самолет компании "Аэрофлот", совершавший рейс из Барселоны в Москву, был вынужден приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Об этом сообщает агентство "Москва".
Представитель аэропорта имени Шопена Петр Рудский предположил, что устроивший скандал пассажир был пьян. По его словам, мужчину вывели из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно отправилось в Москву, уточняет РИА Новости.
Знаменитость ищет выход из душевного кризиса
Звезда отреагировала на нападки
Телеведущая долго не могла найти общий язык с наследницей
Детали судебного решения
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Помогу с деньгами. Пишите!
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
Иван Голунов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
В России большой процент разводов
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Сайт знакомств
Существует ли бумеранг?
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?
Веснушки это красиво?
Видимся один раз в неделю
Сделать ботокс