Под Москвой электричка насмерть сбила пенсионерку

На железнодорожной станции в подмосковном Наро-Фоминске электропоезд сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась до приезда врачей.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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