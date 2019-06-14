Пенсионер в Подмосковье забил жену лопатой и отпилил ей голову

Подмосковные стражи порядка задержали 64-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве жены, сообщает телеканал НТВ. По данным следствия, между супругами на даче вспыхнула ссора, и мужчина начал бить жену лопатой.
После наступления смерти супруги злоумышленник отпилил ей голову ножовкой. Расчлененное тело он частично закопал в лесу, частично спрятал в мешках для строительного мусора. Голову жены мужчина пытался утопить в реке – ее и обнаружили первой.
Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее
Звезда удивила поклонников
Артистка выполнила свое обещание
Знаменитость ищет выход из душевного кризиса
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Муж узнал про любовника
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Помогу с деньгами. Пишите!
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Срочно!
Засорились трубы.
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Можно ли похудеть без спортазала?
Вынудить мужа изменить
В России большой процент разводов
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Сайт знакомств
Возбудитель!
Иван Голунов
Как избавиться от мышей?
Существует ли бумеранг?
Видимся один раз в неделю
Ринопластика
Веснушки это красиво?