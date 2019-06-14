Мужчина с ножом накинулся на прохожих в центре Москвы

Мужчина накинулся на прохожих с ножом в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. На одну из своих жертв он напал на Солянке, другой нанес несколько ударов на Покровке.
Полиция задержала преступника – это 28-летний ранее судимый мужчина, совершивший нападения на фоне употребления алкоголя. Пострадавшие доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело.
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