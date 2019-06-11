Россияне погибли во время отдыха в Турции

Двое жителей России погибли в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Туристов сбила машина.
Медики боролись за жизнь супругов, однако они скончались от полученных травм. Информацию подтвердили в Генконсульстве, пишет "Царьград".
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