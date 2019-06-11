Под Москвой загорелась пилорама

Во вторник, 11 июня, на пилораме в подмосковном округе Королев произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Площадь возгорания составила 4,7 тысячи квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. К ликвидации огня были привлечены 43 человека и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, передает "Москва 24". Устанавливаются причины ЧП.