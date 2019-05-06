Пассажир снял видео из салона охваченного пламенем самолета
На записи, сделанной одним из пассажиров, можно увидеть, как огонь распространяется по крылу самолета. Люди в салоне кричат и зовут на помощь.
5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Согласно последним данным, на борту находились 78 человек, 41 погиб, передает "ТВ Центр".
Девять человек были доставлены в столичные больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести, сообщает "Экспресс газета".
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что семьям, потерявшим кормильцев, будут выплачивать пенсии. Глава ведомства также потребовал создать оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, уточняет телеканал "360".
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