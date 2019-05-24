У самолета "Аэрофлота" SSJ-100 нашли 30 пробоин

Воздушное судно компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 получило серьезные повреждения во время полета из Москвы в Ижевск. Эксперты насчитали около 30 пробоин в корпусе самолета, уточняет Life.ru.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инженеры забыли отсоединить трос заземления во время подготовки к полету. Это привело к тому, что канат стал биться о фюзеляж судна. На стук обратила внимание бортпроводница, однако решила не рассказывать об этом пилотам.
Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила, что получила уведомление об инциденте. Эксперты будут устанавливать точную причину случившегося, передает РИА Новости.
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