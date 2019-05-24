Жизнь москвичей перевернулась с ног на голову после аварии в метро
Повышенный спрос на такси из-за аварии в метро порадовал только водителей и сервисы по заказу машин. Жители столицы пожаловались в соцсетях, что таксисты отказывались принимать заказы через приложения и возили пассажиров только за наличный расчет.
Резко подскочили тарифы на проезд от станций серой ветки "Алтуфьево", "Бибирево" и "Отрадное". А такси пользоваться приходилось. Между этими станциями пустили бесплатные автобусы, но их явно не хватало.
Напомним, что накануне около 20:00 мск произошла авария в подземке. Несколько составов остановились в тоннеле на серой ветке Московского метрополитена. Причиной стала техническая неисправность электропоезда на станции "Алтуфьево". Серпуховско-Тимирязевская линия встала.
Пассажирам, пережившим аварию в метро, пришлось провести в остановившихся поездах от 40 минут до часа. Задержка движения на линии продолжалась около трех часов. Были эвакуированы почти 500 человек.
"Четырьмя составами на станции "Бибирево" и "Алтуфьево" были доставлены 495 человек", – заявил позже представитель метрополитена. По его словам, обращений за медицинской или психологической помощью не поступало, передает РИА Новости.
Во время аварии в метро у станций дежурили четыре медицинские бригады и две группы психологов, желающих обеспечили питьевой водой. Ликвидацией последствий ЧП занимались более 200 человек и 50 единиц техники. Метрополитен принес пассажирам извинения за неприятный инцидент.
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