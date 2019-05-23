Три поезда московского метро застряли в тоннеле на серой ветке

Три поезда с пассажирами застряли на серой ветке московского метро между станциями"Бибирево" и "Алтуфьево". Как уточняет источник "Интерфакса", один из поездов встал из-за неисправности и заблокировал движение остальных.
Руководство метрополитена решает вопрос об эвакуации людей. По некоторым данным, пассажиры ждут уже около 50 минут. Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии по направлению из центра ходят только до станции "Отрадное". В автобусах по этому направлению – давка.
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