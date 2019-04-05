Из сейфа в отделе полиции украли девять миллионов

Из сейфа главы полиции Тверского района Москвы пропали девять миллионов рублей, передает портал "ФедералПресс". Однако теперь перед правоохранителями стоит задача доказать, что эти средства там вообще были.
Эта история началась еще 23 мая 2016 года, когда сотрудники полиции остановили на улице мужчину для проверки документов. Тот вел себя подозрительно, из-за чего правоохранители решили его досмотреть. В рюкзаке прохожего обнаружились 87,4 тысячи долларов, больше 24,7 тысячи евро и почти два миллиона рублей наличными, а также множество банковских карт на разные имена.
По факту произошедшего была начата проверка, не занимается ли молодой человек обналичиванием денег. Сперва дело забрали в ОБЭП по Центральному административному округу столицы, а затем вернули обратно в районный отдел, где наличные для сохранности решили положить в сейф к начальству.
Спустя время правоохранители решили не возбуждать уголовного дела, а деньги молодому человеку – вернуть. Тут-то их и ждал сюрприз – наличных на месте не оказалось. К сейфу могли подобрать ключ, считает начальник районной полиции. А другие служащие думают, что денег там и вовсе не было – они пропали за предыдущие годы.
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