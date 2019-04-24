Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла

В китайской провинции Гуанчжоу гусь спровоцировал ДТП. Курьезный случай попал на камеры видеонаблюдения. Запись распространилась по Сети.

Птица рухнула с дерева прямо на проезжавшую мимо мотоциклистку. Из-за резкого удара девушка потеряла управление и упала.

Пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Позже выяснилось, что виновник ДТП не пострадал. Китайские полицейские уже нашли его хозяина. Мужчина рассказал, что не уследил за птицей, передает Пятый канал.