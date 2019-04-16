Москвичей предупредили об остановке поездов на красной линии метро

Во вторник, 16 апреля, на восточном участке красной ветки Московского метрополитена не исключен сбой, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подземки. По данным собеседника, это связано с возможным затоплением линии из-за прорыва в системе водоснабжения.
В пресс-службе подчеркнули, что узел водоснабжения не принадлежит метро. Сейчас поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает "Царьград".
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