В жутком ДТП в Армении пострадали десятки человек

Автомобиль с военными врезался в скалу в Армении. Машина перевернулась – 20 человек госпитализированы, передает телеканал "360".
Авария произошла на дороге Меги-Цирани дзор Сюникской области. Это около 400 километров от Еревана. Автомобиль выехал на встречную полосу и после этого врезался в скалу. Причины произошедшего устанавливаются. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Один военнослужащий остается в состоянии средней тяжести.
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