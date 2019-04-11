Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован полицией Великобритании в посольстве Эквадора в Лондоне. Страна отказала ему в предоставлении убежища, передает телеканал "360". Напомним, что в США активисту грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных данных.