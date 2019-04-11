На территории Храма Христа Спасителя в центре Москвы произошел пожар

Утром 11 апреля на территории Храма Христа Спасителя на улице Волхонка в центре Москвы загорелись 12 бытовок, передает "Москва 24". Площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.