На территории Храма Христа Спасителя в центре Москвы произошел пожар

Утром 11 апреля на территории Храма Христа Спасителя на улице Волхонка в центре Москвы загорелись 12 бытовок, передает "Москва 24". Площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
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