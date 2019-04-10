Зарезавший женщину москвич пожаловался на самочувствие

54-летний мужчина, который зарезал женщину в Москве, рассказал следователям о том, почему сам не явился в полицию после совершенного деяния. Злоумышленник заявил, что находился в шоковом состоянии, передает ТВ Центр.
Более того, подозреваемый в убийстве заявил, что нож он купил примерно два месяца назад. После преступления он смыл с лезвия следы крови и оставил его у себя в квартире. Ранее сообщалось, что мужчина зарезал 57-летнюю женщину-врача в Москве на Кутузовском проспекте.
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