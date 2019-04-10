В Москве электричка сбила женщину

В районе платформы Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги на севере столицы электричка сбила женщину, которая переходила пути на запрещающий сигнал светофора, передает "Москва 24". Сообщается, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. На место для оказания помощи пострадавшей была вызвана бригада скорой помощи.