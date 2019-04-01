Место смерти жены владельца S7 сняли на видео

Вечером 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от немецкого Франкфурта-на-Майне разбился самолет Epic LT. В результате крушения погибли три человека, в том числе жена владельца компании S7 Group Владислава Филева Наталья.
Расследованием причин авиакатастрофы будет заниматься международная комиссия при участии российской стороны, передает RT. По предварительным данным, на борту не было черных ящиков. Место крушения сняли на видео.
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