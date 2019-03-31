Жена владельца авиакомпании S7 разбилась на самолете

СМИ сообщили о том, что владелец авиакомпании S7 Владислав Филев разбился на самолете в Германии. Новость сообщило РБК со ссылкой на собственные источники. Позже издание уточнило информацию – в авиакататсрофе погибла совладелица S7, жена Владислава Филева Наталья. Частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась она, потерпел крушение в районе Франкфура-на-Майне. Информация о произошедшем уточняется.
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