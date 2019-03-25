В московской школе зверски избили ребенка

Ученики одной из московских школ жестоко избили семиклассника. Ему нанесли множество ударов в область живота и тела.
У пострадавшего диагностировали разрыв селезенки. К настоящему моменту злоумышленников задержали. Правоохранителям предстоит выяснить причины конфликта, передает inkazan.ru.
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