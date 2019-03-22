Есть жертвы: в Москве груженный песком КамАЗ раздавил такси

В Москве машина такси оказалась почти полностью засыпана песком. Это произошло в результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом.
Сообщается, что происшествие унесло жизни двух человек – водителя и пассажира такси. Из-за сильного удара грузовик опрокинулся и засыпал легковой автомобиль. На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются, передает ТВ Центр.
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