При пожаре на севере Москвы спасли двух человек

Утром 15 марта в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на третьем этаже в доме на Фестивальной улице на севере Москвы, передает сетевое издание m24.ru. При тушении были спасены два человека. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Огонь был ликвидирован.
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