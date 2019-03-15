Израиль обстрелял сотню целей в секторе Газа

Израильские военные атаковали около 100 целей по всему сектору Газа в ответ на палестинские обстрелы, передает RT. Отметим, ранее произошел ракетный обстрел Тель-Авива. Информации о погибших, пострадавших и материальных потерях с обоих сторон не поступало.
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