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Происшествия

Россиянин устроил массовую драку на борту самолета

прочитано 365 раз

Пассажир самолета Доха–Москва устроил драку с участием еще нескольких человек. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru со ссылкой на "Известия". 

По данным издания, экипажу лайнера не удалось разнять дерущихся. Остановили драку уже после посадки полицейские аэропорта Домодедово. Причина конфликта не сообщается. Однако известно, что двум участникам драки после потребовалась медицинская помощь.


12 марта 2019, 20:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лапуля
Ответить
Доха известный пересадочный аэропорт. Наверняка бухие летели из Тая. Уроды
1

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