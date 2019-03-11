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Происшествия

В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Посольство Китая в Москве. Фото: www.globallookpress.com
Инцидент произошел в столице с советником-посланником по делам образования из КНР Юй Цзихаем. 54-летнего дипломата избили и нанесли ранения ножом.
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На китайского подданного напали прямо на территории дипломатического представительства ночью 8 марта. Изрезанного и побитого дипломата доставили в Боткинскую больницу.

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У Юй Цзихая была изрезана ножом вся голова. Несколько ран – на руках. Врачам и полицейским удалось узнать от сопровождавших дипломата людей, что конфликт произошел прямо в посольстве после вечеринки, передает Telegram-канал Baza.

Кто совершил жестокое преступление, издеваясь над советником, пока неизвестно. Избитого и раненого Юй Цзихай провел двое суток реанимации. На протяжении этого времени рядом с ним дежурили сотрудники представительства. К мужчине не подпускали даже полицию.

Избитый дипломат попал в реанимацию. Фото: www.globallookpress.com

Избитого дипломата забрали обратно в посольство 11 марта. По факту происшествия проводится проверка. 

Напомним, ранее в конце февраля в центре столицы в ходе дорожного конфликта избили генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Бывший военный попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами головы и лица. Одним из нападавших злоумышленников оказался гражданин Украины.

Автор: Валерия Нарская11 марта 2019, 19:54

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