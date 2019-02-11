В центре Москвы избили подполковника ФСБ

10 февраля в Абрикосовском переулке в районе Хамовники в центре Москвы группа неустановленных лиц избила старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления "К" ФСБ России подполковника Олега Будагоцкого, передает портал "Реальное время". Сообщается, что сперва в его машину бросили бутылку, а затем напали уже на него самого. От медицинской помощи сотрудник ФСБ отказался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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