Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Александр Бридников подъехал к воротам своего офиса на Малой Никитской. Дорогу ему перекрыл белый Mercedes. Отставной генерал посигналил, и только после этого ему освободили проезд.
Однако находившиеся в автомобиле мужчины не посчитали конфликт исчерпанным. Один из них подошел к Бридникову – завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку.
На помощь оппоненту генерала поспешил приятель. Вдвоем они избили Бридникова. Генерал в отставке попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами головы и лица.
Позже удалось установить личность одного из нападавших на генерала. Выяснилось, что это гражданин Украины, передает телеканал "360".
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