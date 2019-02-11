В Турции произошла авиакатастрофа
На место прибывают экстренные службы. Данные о пострадавших и погибших уточняются, передает Пятый канал. Раненых госпитализировали, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя в своем Twitter. По предварительным данным, вертолет рухнцул по техническим причинам, сообщает телеканал NTV. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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