Падение людей с аттракциона сняли на видео

В Таиланде более десяти посетителей упали с крутящегося аттракциона. Шесть человек получили травмы и были доставлены в больницу.
Как сообщает ТВ Центр, инцидент произошел в парке развлечений в городе Лопбури. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как люди падают с карусели на помост и землю. Очевидцы бросаются им на помощь. По предварительной информации, на крутом вираже у аттракциона сломалась металлическая загородка, удерживающая посетителей.
"Упавшие люди очень сильно ударились. Одна девочка плакала от шока. А мальчика отбросило за ограду. Меня это потрясло, никогда подобного раньше не видел", – приводит слова одного из свидетелей Life.ru.
В настоящее время аттракцион закрыт. Полиция устанавливает детали произошедшего.
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