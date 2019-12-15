В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека

Полицейские застрелили мужчину на юге Москвы. Злоумышленник угрожал правоохранителям оружием.

Уточняется, что наряд приехал на вызов в квартиру в Теплом Стане. Поступило сообщение, что неадекват с ножом набросился на свою мать. Когда мужчину попытались задержать, он схватился за предмет, похожий на пистолет. Сотрудникам МВД пришлось применить табельное оружие. По данным телеграм-канала Life Shot, убитый ранее состоял на учете в психдиспансере.



