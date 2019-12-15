В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета

В аэропорту Домодедово полицейские задержали злоумышленника, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета авиакомпании "S7". Мужчина был пьян, гранаты при нем не оказалось, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
Ранее сообщалось, что полицейские ищут взрывчатку на борту самолета, выполняющего рейс из аэропорта Домодедово в Краснодар. Мужчину 1962 года рождения, при котором запрещенных веществ не обнаружилось, отправили на медицинское освидетельствование.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
У папы появился друг.
Изменила мужу.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
О жертвах