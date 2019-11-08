У пожилой женщины украли прах умершего мужа

Неизвестные забрались в дом 76-летней жительницы американского штата Нью-Джерси и совершили грабеж. Среди прочих вещей из жилища исчезла шкатулка, в которой американка хранила прах своего мужа, умершего в 2011 году от рака.
По данным сайта VSE42.RU, пенсионерка надеялась, что после смерти ее прах смешают с прахом супруга. Из-за случившегося пострадавшая пребывает в смятении и даже не хочет находиться дома.
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