Российский турист умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах

В Таиланде при странных обстоятельствах скончался российский турист. Известно, что мужчина 64 лет отдыхал вместе с друзьями в Паттайе.
В какой-то момент россиянин решил пойти в душ. Вскоре друзья услышали шум и нашли мужчину на полу в ванной без сознания. Приехавшие на место полицейские констатировали смерть человека. По предварительным выводам, мужчина принимал какие-то медикаменты для сердца. Это могло стать причиной летального исхода, пишет "Царьград".
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