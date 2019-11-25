В Москве маленький ребенок упал с девятого этажа

В столичном Марьине маленький ребенок упал с девятого этажа на козырек подъезда многоквартирного дома. Ему удалось выжить.
В столичном главке МВД данную информацию пока не подтвердили, передает телеграм-канал "Говорит Москва". Известно, что ребенок направлен в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.
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