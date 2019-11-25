В Москве мужчина набросился на бывшую жену с ножом из-за ребенка

В Москве мужчина напал на бывшую жену с ножом. Злоумышленник пытался отобрать у россиянки ребенка. Сейчас она в реанимации.
По данным телеграм-канала Mash, 29-летняя женщина возвращалась из магазина с пятилетним сыном, когда ей перегородил путь бывший муж. Получив отказ в ответ на на требования отдать ему ребенка, мужчина нанес экс-спутнице несколько ножевых ранений в грудь, желая попасть прямо в сердце. Пострадавшую доставили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются врачи.
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