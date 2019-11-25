В Москве загорелось административное здание

В МЧС сообщили, что по адресу улица Бауманская 56/17 работают спасатели. В трехэтажном административном здании на втором этаже произошло возгорание.
Площадь пожара устанавливается. По данным телеграм-канала "Говорит Москва", сведения о пострадавших не поступали.
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