Редактор "Интерфакса" попала в психбольницу

С редактором "Интерфакса", которая совсем недавно была в центре внимания СМИ, приключилась новая история. Девушка попала в психбольницу из-за кошек.
По данным телеграм-канала Life Shot, у журналистки провалы в памяти, сейчас ей колют успокоительные. Напомним, несколько дней назад девушку обнаружили забившейся в щель под пристройкой на территории храма в Москве.
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