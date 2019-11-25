Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 45

Число пострадавших в результате отравления газом в Нижегородской области выросло до 45. В больницу доставлены 44 школьника и один взрослый.
В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Всех пострадавших уже отпустили домой, передает РИА Новости.
Напомним, что 25 ноября недалеко от средней школы в районном центре Вад произошел выброс примесей газа. В результате 29 детей и трое учителей были госпитализированы. Состояние десяти учащихся оценивалось как средней степени тяжести, уточняет НСН.
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