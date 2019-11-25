Десятки школьников отравились газом в Нижегородской области

В понедельник, 25 ноября, рядом со средней школой в Нижегородской области произошел выброс примесей газа. В больницу с отравлением доставлены 29 учащихся и трое преподавателей.
Как сообщает РИА Новости, десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Занятия в учебном заведении прекращены. На месте происшествия работают экстренные службы.
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