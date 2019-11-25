В Подмосковье у пенсионера украли более 300 тысяч рублей

В подмосковной Кубинке злоумышленники похитили у пожилого мужчины более 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Согласно предварительным данным, двое мужчин подошли к пенсионеру на улице и предложили донести сумки. Во время разговора они представились сотрудниками пансионата и попросили жертву показать условия проживания, чтобы в дальнейшем помочь с отдыхом в реабилитационном учреждении.
Попав в квартиру, один из правонарушителей стал отвлекать пожилого мужчину беседой, в то время как второй похитил более 300 тысяч рублей. Преступников задержали возле гостиницы в Домодедово, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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