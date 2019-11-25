Дворники устроили драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников устроили драку. Инцидент произошел вечером 24 ноября во дворе на улице Ефремова, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, между двумя сотрудниками ЖЭКа начался конфликт, который перерос в потасовку. К ним присоединились десятки дворников. В ходе драки они использовали лопаты, метлы и ломы, уточняет телеканал "360".
Более десяти участников потасовки были доставлены в отделение полиции. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, никто не получил серьезных травм. Причины конфликта устанавливают следователи, пишут "Известия".
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