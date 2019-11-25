Жуткие кадры: гимнастка сорвалась с большой высоты во время представления

В Белгороде во время циркового представления гимнастка упала с большой высоты. Запись распространилась в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как девушка раскачивается на тросе, переворачивается и падает. На помощь пострадавшей выбежали коллеги.
Как сообщает Life, гимнастку доставили в больницу. У девушки диагностировали перелом ноги.
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