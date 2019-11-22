Главу Чехова задержали за мошенничество на 7,3 миллиона

Следственный комитет России сообщил, что главу городского округа задержали по подозрению в махинациях с муниципальным имуществом. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По данным "360", речь идет о здании площадью 330 квадратных метров. Его стоимость – более семи миллионов рублей. В результате мошеннических действий администрация округа понесла крупный ущерб.
Кононова признала вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.
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