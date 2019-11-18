Известная актриса погибла под колесами автобуса

Актриса Джейн Хейворд погибла в результате ДТП. Ее сбил двухэтажный автобус, когда она переходила оживленную улицу.
По данным Daily Mail, несчастный случай произошел в Рикмансворте, графство Хартфордшир. Женщину буквально затянуло под колеса общественного транспорта. Прохожие и быстро приехавшие медработники пытались спасти 69-летнюю актрису, но не удалось. Через 40 минут после происшествия ее признали погибшей.
Напомним, что зрители знают Джейн Хейворд по театральным и киноролям. Она снялась в фильмах "Мой месяц с миссис Поттер" в 2016 году и "Комната, полная воспоминаний", которая была показана на Каннском кинофестивале в 2015-м.
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